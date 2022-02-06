Испания

Опытный бразилец провел насыщенный поединок.

Барселона одержала уверенную победу над Атлетико со счетом 4:2 в матче 23-го тура Примеры.

Этот матч был богатым на события для защитника каталонцев Дани Алвеса, который вышел на поле со стартовых минут.

Возрастной бразилец отдал результативную передачу на Хорди Альбу на 10-й минуте, а в начале второго тайма сам забил четвертый гол Барселоны. Однако на 69-й минуте он получил красную карточку за грубую игру против вингера "матрасников" Янника Карраско.

После возвращения в Барселону 38-летний игрок провел 5 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона не включила Дани Алвеса в заявку на плей-офф Лиги Европы.