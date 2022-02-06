Испания

Испанский специалист прокомментировал успех каталонцев.

Главный тренер Барселоны Хави поделился своим мнением о победе над Атлетико (4:2) в матче 23-го тура Примеры.

"До удаления Алвеса наша игра была идеальной. Первые 60 минут показывают то, которой мы все хотим видеть Барсу.

Это больше, чем победа. Болельщики, персонал, игроки… нам все это было нужно. Это может стать поворотным моментом. Это была важнейшая победа против действующего чемпиона.

Мы должны продолжать работать, нам сложно, но мы меняем ситуацию. Мы уже находимся в зоне Лиги чемпионов, но мы должны продолжать с тем же игровым стилем", – приводит слова Хави ESPN.

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