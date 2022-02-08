Испания

Хорватский хавбек готов провести на поле еще несколько лет.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич рассказал о том, когда может завершить карьеру футболиста.

"Я могу завершить в 40 или около того. Посмотрим. Мне нужно двигаться шаг за шагом, наслаждаться тем, что я делаю.

Я хорошо чувствую себя в физическом плане. Это важно, в психологическом плане также. Я нахожусь в очень большом клубе, лучшем клубе в мире, без сомнений. Я работаю над тем, чтобы соответствовать его уровню насколько это возможно", – приводит слова Модрича издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 36-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с Реалом на полтора года.