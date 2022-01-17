Испания

Президент Реала похвалил лучшего игрока финала Суперкубка Испании.

Мадридский Реал в финальном поединке Суперкубка Испании-2022 сумел одержать победу над баскским Атлетиком (2:0), благодаря чему завоевал очередной трофей в своей истории.

Реал — Атлетик 2:0 Видео голов и обзор матча

Президент "галактикос" Флорентино Перес по завершении церемонии награждения его команды выступил с комментарием относительно выступлений "сливочных" в данной игре, отдельно отметив лучшего игрока встречи — полузащитника Луку Модрича.

"Не посчитаю, что я хвастаюсь, если скажу, что Тибо Куртуа и Лука Модрич — лучшие игроки на своих позициях в мировом футболе. Лука сейчас находится в фантастической форме, поэтому достоин выиграть еще один Золотой мяч.

Что касается рекорда Марсело, то он — живая легенда нашего клуба. Ему аплодировал весь стадион, и я очень счастлив, что он установил это достижение в месте, где так много болельщиков нашего клуба.

Реал хочет побеждать в каждом турнире, в котором принимает участие. Нас приучили к этому с детства. В этом году исполнится 60 лет с того момента, как я впервые стал членом этого клуба, поэтому я продолжаю работать в соответствии с принципами, к которым нас приучил Сантьяго Бернабеу.

Этот трофей многое значит для клуба. Мы изменились за последнее время, открыли новую эпоху с новым наставником, который прекрасно знаком с командой. Существенно поменяли линию обороны, но при этом продолжаем добиваться результата.

Кажется, мы нашли новое правильное направление развития, поэтому будем стараться побеждать и дальше", — заключил испанский функционер.

Отметим, что Марсело сумел сравняться с многолетним достижением Пако Хенто по количеству выигранных трофеев в составе Реала.