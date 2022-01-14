Италия

Хорватский полузащитник может перебраться в Серию А.

Интер продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшее летнее окно переходов.

Как сообщает издание El Nacional нацелился на подписание полузащитника мадридского Реала Луку Модрича.

В текущем сезоне на счету Модрича 20 матчей за Реал во всех турнирах, в которых он отдал пять голевых передач.

Нынешний контракт 36-летнего полузащитника с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что сам хорватский футболист не против продлить сотрудничество с Реалом.