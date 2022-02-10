Испания

Испанский специалист прокомментировал выступление команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ после победы над Брентфордом (2:0).

"Очень доволен выступлением. Мы позволили им совершить лишь один удар, пару угловых, были терпеливыми. Сложно, когда соперник защищается глубоко с 10 игроками в штрафной площади.

Ливерпуль должен сыграть два матча, тогда мы увидим, сколько составляет отрыв. Осталось 14 туров, много матчей и сложных соперников.

Конкуренция большая, но впечатляет, что к этому моменту у нас 60 очков. Мы очень хорошо идем в данный момент", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее Гвардиола заявлял, что оштрафует игроков за вечеринку, которую они устроили за несколько дней до матча.