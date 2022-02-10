Бразилец прокомментировал эпизод в воскресном матче.
Дани Алвес, Getty Images
10 февраля 2022, 09:56
Защитник Барселоны Дани Алвес поделился мнением об удалении во встрече с Атлетико (4:2) за фол против Янника Карраско.
Бразильский фулбек получил двухматчевую дисквалификацию и не поможет каталонцам в ближайших поединках.
"Я уже забыл о том, как здесь наказывают. Нелепо думать, что профессиональный футболист хочет намеренно навредить своему коллеге… Мы занимаемся опасным спортом, несчастные случаи происходят, но это не должно выходить за пределы поля.
В любом случае, еще раз приношу извинения перед Карраско", – написал Дани Алвес в своем твиттере.
Напомним, в матче с Атлетико Дани Алвес забил, отдал ассист и заработал красную.