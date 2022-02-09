Испания

Бразилец получил красную карточку в игре с мадридским Атлетико.

Защитник Барселоны Даниэль Алвес не сможет помочь своей команде в двух ближайших матчах испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, 38-летний бразилец получил красную карточку в матче против мадридского Атлетико (4:2) за грубый фол против хавбека "матрасников" Янника Феррейры-Карраско.

По информации источника, в рапорте матча главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано написал, что Алвес совершил умышленный фол без намерения сыграть в мяч.

Из-за этого Алвесу присудили минимальное наказание в виде пропуска двух матчей.

Таким образом, Алвес пропустит матчи против Эспаньола и Валенсии.