Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Реал Сосьедад в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги в домашнем поединке против Гранады постарался сделать все от себя зависящее для того, чтобы не выпасть из зоны претендентов на еврокубки, и при этом воспользоваться осечкой преследующего его Вильярреала. "Насриды" тем временем проиграли четвертый матч кряду в чемпионате.

Обзор матча:

Реал Сосьедад — Гранада 2:0

Голы: Оярсабаль, 36 (с пенальти), Рафинья, 74.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос — Субименди, Мерино — Янузай (Порту, 68), Силва (Рафинья, 68), Оярсабаль (Сальдуа, 84) — Исак (Серлот, 83).

Гранада: Максимиано — Кини, Торренте, Дуарте, Эскудеро — Кольядо (Рочина, 72), Гоналон (Монторо, 72), Милья (Петрович, 63), Узуни (Пуэртас, 63) — Аресо (Молина, 72), Суарес Чаррис.

Предупреждения: Эскудеро, Узуни.