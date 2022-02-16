Испания

Полузащитник не намерен возвращаться в Италию.

Экс-футболист Металлиста и Аталанты Алехандро Гомес прокомментировал приезд в Севилью своего агента.

"Я не собираюсь покидать Севилью, – цитирует Папу Гомеса журналист Фабрицио Романо. – И тем более я не собираюсь возвращаться в Италию".

"Появление здесь моего агента объясняется очень просто: он мой друг и приехал ко мне на день рождения".

Ранее Гомес прокомментировал шансы Севильи стать чемпионом Испании.