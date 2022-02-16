Испания 16 февраля 2022, 14:54 Алехандро Гомес: Я не собираюсь покидать Севилью Полузащитник не намерен возвращаться в Италию. Алехандро Гомес, Getty Images 16 февраля 2022, 14:54 Экс-футболист Металлиста и Аталанты Алехандро Гомес прокомментировал приезд в Севилью своего агента. "Я не собираюсь покидать Севилью, – цитирует Папу Гомеса журналист Фабрицио Романо. – И тем более я не собираюсь возвращаться в Италию". "Появление здесь моего агента объясняется очень просто: он мой друг и приехал ко мне на день рождения". Ранее Гомес прокомментировал шансы Севильи стать чемпионом Испании. Люди Алехандро Гомес Команды Севилья Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте