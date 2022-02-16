Испания

Наставник мадридского клуба высказался о поражении в матче с Леванте.

В перенесенном поединке 21-го тура испанской Ла Лиги Атлетико потерпел домашнее поражение от Леванте, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошее положение в Ла Лиге. Придется приложить вдвойне больше усилий, чтобы исправить эту ситуацию. После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.

"В раздевалке сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я им расскажу, что думаю я".

"Многие могут подумать, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно. Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат".

"Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед с холодной головой. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались", — приводит слова Симеоне AS.

Смотреть видео гола и обзор матча Атлетико — Леванте вы можете на Football.ua.