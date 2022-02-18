Испания

Также в соглашение может быть включена опция продления еще на один год.

Защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта в летнее трансферное окно может стать игроком Барселоны, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство каталонского клуба предложило 32-летнему испанцу контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Также отмечается, что переговоры между сторонами начались в декабре, но пока "блаугранас" ждут решения со стороны футболиста.

Действующий контракт Аспиликуэты с "синими" рассчитан до лета этого года, так что он может стать свободным агентом.

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