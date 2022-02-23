Футболист занимается отдельно от основной группы исполнителей.
гарет бэйл, getty images
23 февраля 2022, 21:14
Атакующий полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано.
Хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на одной из тренировок команды, сообщает Marca.
Бэйл работал с мячом, но не в общей группе, что ставит под угрозу его участие в предстоящем поединке. Отмечается, что футболист может попасть в заявку на матч, однако его участие возможно лишь в случае острой необходимости.
Напомним, поединок Райо Вальекано — Реал состоится в субботу, 26 февраля в 19:30 по киевскому времени.
В этом сезоне на счету вингера всего пять поединков в футболке "сливочных", в которых он сумел отличиться одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что ряд клубов АПЛ и МЛС заинтересовались услугами Бэйла.