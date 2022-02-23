Испания

Футболист занимается отдельно от основной группы исполнителей.

Атакующий полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано.

Хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на одной из тренировок команды, сообщает Marca.

Бэйл работал с мячом, но не в общей группе, что ставит под угрозу его участие в предстоящем поединке. Отмечается, что футболист может попасть в заявку на матч, однако его участие возможно лишь в случае острой необходимости.

Напомним, поединок Райо Вальекано — Реал состоится в субботу, 26 февраля в 19:30 по киевскому времени.

В этом сезоне на счету вингера всего пять поединков в футболке "сливочных", в которых он сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что ряд клубов АПЛ и МЛС заинтересовались услугами Бэйла.