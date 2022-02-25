Германия

Томас Мюллер висловився про ситуацію в Україні.

Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Нападник Баварії Томас Мюллер висловився щодо ситуації в Україні.

"Всього три місяці тому ми грали у Києві. Все ще не можу повірити, що відбувається. Зупиніть війну", — написав Мюллер на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!