Испания

Каталонці незадоволені грою німецького кіпера.

Голкіпер Марк-Андре тер Штеген може покинути Барселону найближчим часом, повідомляє видання AS.

Керівництво Барселони незадоволено грою тер Штегена цього сезону і розглядає можливість його продажу. Каталонці розглядають у якості заміни німецькому кіперу свого вихованця Іньякі Пенью, який виступає на правах оренди в Галатасараї.

Цього сезону 29-річний воротар провів 35 поєдинків у складі "синьо-гранатових", пропустивши 44 голи.

Раніше повідомлялося, що в підписанні тер Штегена зацікавлена Баварія.