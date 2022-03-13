Каталонці незадоволені грою німецького кіпера.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
13 марта 2022, 13:12
Голкіпер Марк-Андре тер Штеген може покинути Барселону найближчим часом, повідомляє видання AS.
Керівництво Барселони незадоволено грою тер Штегена цього сезону і розглядає можливість його продажу. Каталонці розглядають у якості заміни німецькому кіперу свого вихованця Іньякі Пенью, який виступає на правах оренди в Галатасараї.
Цього сезону 29-річний воротар провів 35 поєдинків у складі "синьо-гранатових", пропустивши 44 голи.
Раніше повідомлялося, що в підписанні тер Штегена зацікавлена Баварія.