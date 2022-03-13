Испания

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Бетіс приймав Атлетік на своєму полі в рамках 28-го туру Ла Ліги.

Судьбу поєдинку вирішив точний постріл Борхи Іглесіаса на 20-й хвилині гри. Після цього гра була досить рівною, але гостям ніяк не вдавалося знайти підхід до ворот суперника.

У другому таймі пряму червону картку отримав один із лідерів Бетіса Набіль Фекір, але це не допомогло Атлетику — гра так і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі Бетіс повернувся на четверте місце і тепер чекатиме осічки Барселони.