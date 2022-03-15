Испания

Каталонці спробують підписати єгипетського форварда.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє видання AS.

Салах не може погодити новий контракт з Ліверпулем, а Барселона хоче скористатися цією ситуацією, щоб підписати його влітку. Каталонці розглядають єгипетського форварда як альтернативу Ерлінгу Голанду, який може вибрати інший клуб.

Цього сезону 29-річний гравець провів 35 поєдинків у складі "червоних", в яких забив 28 голів і віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає можливість підписання Александера Ляказетта.