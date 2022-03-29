Испания

"Синьо-гранатові" продовжують цікавитись бразильцем.

Барселона, як і раніше, зацікавлена у підписанні вінгера Лідс Юнайтед Рафіньї.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" готові заплатити за бразильського футболіста 40 мільйонів відразу і 10 мільйонів євро як бонуси.

У нинішній кампанії АПЛ Рафінья провів за Лідс 27 поєдинків, у яких забив дев'ять голів і віддав трьох асистів.

Нагадаємо, що Барселона готова запропонувати Лідсу Мінгесу як частину угоди щодо Рафіньє.