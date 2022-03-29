Испания

Президент Барселони прояснив, яку роль виконує Деку у потенційному трансфері гравця Лідса.

Колишній гравець Барси — Деку — не отримає жодного цента, якщо Рафінья перейде з Лідса до Барселони.

“Це правда, що Рафінья — гравець, якого ми хочемо бачити у своїй команді, — цитує Лапорту журналіст Фабріціо Романо. — Також вірно те, що його агентом є Деку, з яким в нас дуже добрі стосунки”.

“Але я хочу затвердити, що Деку сприяє цому трансферу не заради грошей, клуб не заплатить йому ані цента. Він просто хоче допомогти Барселоні”.

Раніше повідомлялося, що Лідс відхилив пропозицію Барселони, тож каталонці вирішили чекати, коли “білі” вилетять з АПЛ.