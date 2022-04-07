Испания

Французький нападник вражає своєю результативністю.

Реал у рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів вирушив у гості до Челсі та здобув впевнену перемогу.

У середині першої половини гри Карім Бензема відзначився дублем, а на початку другого тайму записав на свій рахунок третій гол.

Як повідомляє журналіст Педро Мартін, французький форвард вперше в кар'єрі перетнув позначку 40 забитих голів.

На рахунку Каріма Бензема 37 голів у футболці Реала та ще п'ять точних пострілів у складі національної команди.