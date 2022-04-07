Блискуча гра Каріма Бензема у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів викликала захоплення у Ікера Касільяса.

Легендарний екс-голкіпер Реала навіть не зміг підібрати одне слово, щоб виразити те, ким є Бензема для Реала!

“К9 — це Людина-Павук! К9 — це Людина-Росомаха, К9 — це твій найкращий друг, К9 — це твоя улюблена бабуся, К9 — це президент США, К9 — це ваш янгол-охоронець, К9 — це Бог!” — написав у своему Твіттері Касільяс.

Раніше повідомлялося, що Бензема претендує на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.