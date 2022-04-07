Легендарний воротар Реала у захваті від Каріма Бензема.
Фото Getty Images
07 апреля 2022, 14:25
Блискуча гра Каріма Бензема у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів викликала захоплення у Ікера Касільяса.
Легендарний екс-голкіпер Реала навіть не зміг підібрати одне слово, щоб виразити те, ким є Бензема для Реала!
“К9 — це Людина-Павук! К9 — це Людина-Росомаха, К9 — це твій найкращий друг, К9 — це твоя улюблена бабуся, К9 — це президент США, К9 — це ваш янгол-охоронець, К9 — це Бог!” — написав у своему Твіттері Касільяс.
Раніше повідомлялося, що Бензема претендує на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.