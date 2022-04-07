Испания

Легендарний воротар Реала у захваті від Каріма Бензема.

Блискуча гра Каріма Бензема у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів викликала захоплення у Ікера Касільяса.

Легендарний екс-голкіпер Реала навіть не зміг підібрати одне слово, щоб виразити те, ким є Бензема для Реала!

“К9 — це Людина-Павук! К9 — це Людина-Росомаха, К9 — це твій найкращий друг, К9 — це твоя улюблена бабуся, К9 — це президент США, К9 — це ваш янгол-охоронець, К9 — це Бог!” — написав у своему Твіттері Касільяс.

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema 🎩⚽️⚽️⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

Раніше повідомлялося, що Бензема претендує на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.