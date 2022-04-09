Испания

Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.

В рамках 31 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на виїзді переграв Кадіс (2:1).

Перший тайм був цікавим на моменти. Бетіс на 16 хвилині вийшов вперед, але рефері не зарахував гол через офсайд.

На 58 хвилині Алехо відкрив рахунок. Бетіс зумів відігратися на 78 зусиллями Тельо. А на 84 гості вже повели у рахунку. Пенальті реалізував Ігесіас.

Кадіс — Бетіс 1:2

Голи: Алехо, 58 — Тельо, 78, Іглесіас, 84

Кадіс: Ледесма — Акапо, Ернандес, Чуст, Еспіно — Алехо (Собріно, 64), Феде (Фернандес, 86), Алькарас, Ідріссі (Лосано, 86) — Перес, Негредо.

Бетіс: Браво — Морено, Бартра, Песселья, Сабалі (Бельєрін, 68) — Гуадрадо (Хоакін, 68), Родрігес, Хуанмі (Тельо, 77), Фекір, Каналєс — Жозе (Іглєсіас, 60).