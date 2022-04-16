Испания

Данський форвард Барселони може провести наступний сезон у оренді.

Мартін Брайтвейт не має майбутнього в Барселоні, але може залишитися в Іспанії — повідомляє Sport.es.

Незважаючи на те, що Хаві дуже задоволений професійним ставленням до справи данського форварда, клуб має намір віддати його до оренди на сезон-2022/23 а потім продати за рік до закінчення контракту.

Вже два клуби Примери висловили зацікавленність в його послугах — Сельта та Валенсія.

30-річний форвард провів 56 матчів у складі національної збірної Данії (10 голів) та грав за Есб'єрг (97 матчів в усіх турнирах, 19 м'ячів), Тулузу (149, 40), Міддлсбро (40, 9), Бордо (14, 4), Леганес (48, 13) та Барселону (58, 10).