Сроки восстановления датчанина не называются.
Мартин Брайтвейт, Getty Images
16 сентября 2021, 18:21
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба "блаугранас" в своем твиттере.
"Сегодня Брайтвейта успешно прооперировали по поводу травмы левого колена. Операцию провели врач Жоан Карлес Монллау и Жорди Пучделливол, работавшие под наблюдением медицинской службы клуба", — говорится в сообщении каталонского клуба.
Сроки восстановления 30-летнего датчанина не называются, но по информации СМИ, форвард пропустит около четырех месяцев.
В нынешнем сезоне Брайтвейт успел провести три поединка, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
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