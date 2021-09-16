Испания

Сроки восстановления датчанина не называются.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба "блаугранас" в своем твиттере.

"Сегодня Брайтвейта успешно прооперировали по поводу травмы левого колена. Операцию провели врач Жоан Карлес Монллау и Жорди Пучделливол, работавшие под наблюдением медицинской службы клуба", — говорится в сообщении каталонского клуба.

Сроки восстановления 30-летнего датчанина не называются, но по информации СМИ, форвард пропустит около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Брайтвейт успел провести три поединка, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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