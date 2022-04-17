Испания

Найстаріший клуб Валенсії продовжує боротися за збереження прописки у Ла Лізі.

У поєдинку 32 туру іспанської Ла Ліги зустрічалися одні з аутсайдерів чемпіонату: Леванте здобув гостьову перемогу над Гранадою з рахунком 4:1 і це є важливим успіхом з урахуванням боротьби за виживання.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму зусиллями Гомеса, а у другому таймі результативними ударами у складі "жаб" відзначилися Моралес, Мальса і Сольдадо. Господарі відповіли лише точним ударом у виконанні Кольядо наприкінці зустрічі.

Також зазначимо, що з 54 хвилини господарі грали у меншості після того, як Санчес отримав червону картку після другої жовтої.

Таким чином, Леванте після 32 ігор набрав 25 очок і піднявся на передостаннє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а до рятівного 17 місця, на якому знаходиться Мальорка – чотири бали. В активі Гранади ті ж 29 очок, що й Мальорка, але 16 місце.

Гранада — Леванте 1:4

Голи: Кольядо, 90+2 — Гомес, 17, Моралес, 56 (з пенальті), Мальса, 77, Сольдадо, 90+5.

Гранада: Максіміано — Кіні, Діас (Кольядо, 46), Санчес, Дуарте, Ескудєро — Петровіч (Ісма, 80), Мілья (Монторо, 70), Пуертас (Узуні, 70) — Мачіс, Моліна (Аресо, 80).

Леванте: Карденас — Мірамон (Пубіль, 46), Пьер, Постіго (Дуарте, 63), Везу, Сон — Радоя (Мальса, 63), Пепелу, Мелеро — Гомес (Кантеро, 68), Моралес (Сольдадо, 80).

Попередження: Діас, Санчес, Петровіч, Мачіс — Радоя, Карденас.

Вилучення: Санчес, 54 (друга жовта).