Наставник Бетісу розповів про стан справ в команді.
мануель пеллегріні, getty images
19 апреля 2022, 13:25
Головний тренер Бетісу Мануель Пеллегріні розповів про стан справ в команді, а також поділився очікуваннями від майбутього фіналу Кубка Іспанії.
Фахівець вважає, що його футболістам ще зарано думати про фінал.
"Я радий, що можливість грати в єврокубках наступного сезону ми можемо вирішити і через турнірну таблицю, і через Кубок. Тим не менш, нам ще зарано думати про фінал.
Зараз нам треба переграти Ельче — це дуже серйозна команда, тому нас очікує непросте випробування. Давайте не заглядати наперед", — цітує Пеллегріні Marca.
ВІдзначимо, що фінал Кубку Іспанії відбудеться у суботу, 23 квітня.
Бетіс зустрінеться із Валенсією о 23:00 за київським часом.