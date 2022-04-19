Испания

Наставник Бетісу розповів про стан справ в команді.

Головний тренер Бетісу Мануель Пеллегріні розповів про стан справ в команді, а також поділився очікуваннями від майбутього фіналу Кубка Іспанії.

Фахівець вважає, що його футболістам ще зарано думати про фінал.

"Я радий, що можливість грати в єврокубках наступного сезону ми можемо вирішити і через турнірну таблицю, і через Кубок. Тим не менш, нам ще зарано думати про фінал.

Зараз нам треба переграти Ельче — це дуже серйозна команда, тому нас очікує непросте випробування. Давайте не заглядати наперед", — цітує Пеллегріні Marca.

ВІдзначимо, що фінал Кубку Іспанії відбудеться у суботу, 23 квітня.

Бетіс зустрінеться із Валенсією о 23:00 за київським часом.