Испания

Зимовий новачок Ньюкасла може перейти до стану "вершкових".

Півзахісник Ньюкасла та збірної Бразилії Бруну Гімарайнш може змінити клуб влітку.

У послугах футболіста зацікавлений мадридський Реал, повідомляє AS. Карло Анчелотті має намір побудувати нову середню лінію команди та бачить в Гімарайнші одну з таких можливостей.

Окрім бразильця, Реал також може підписати Тчуамені з Монако.

Відзначимо, що Гімарайнш перейшов до Ньюкаслу лише взимку з Ліону.

Раніше повідомлялось, що Гарет Бейл залишить мадридський клуб.