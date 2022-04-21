Зимовий новачок Ньюкасла може перейти до стану "вершкових".
бруну гімарайнш, getty images
21 апреля 2022, 14:00
Півзахісник Ньюкасла та збірної Бразилії Бруну Гімарайнш може змінити клуб влітку.
У послугах футболіста зацікавлений мадридський Реал, повідомляє AS. Карло Анчелотті має намір побудувати нову середню лінію команди та бачить в Гімарайнші одну з таких можливостей.
Окрім бразильця, Реал також може підписати Тчуамені з Монако.
Відзначимо, що Гімарайнш перейшов до Ньюкаслу лише взимку з Ліону.
Раніше повідомлялось, що Гарет Бейл залишить мадридський клуб.