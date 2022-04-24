Испания

Наставник "Бетікос" поділився своїми думками після перемоги в Кубку Іспанії.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу своєї команди над Валенсією у фіналі Кубка Іспанії.

"Перемога була заслуженою. Ми кілька разів потрапили у штангу, але команда не впадала у відчай. Ми дійшли до пенальті та виграли. Я радий за команду, тренера з фізпідготовки і насамперед за вболівальників Бетісу. Як тільки ми вийшли із готелю, ми зрозуміли, що програти цю гру буде важко. Ми не могли їх підвести.

Мені пощастило виграти титули майже в усіх країнах, де я працював. Чилі, Еквадор, Аргентина, Іспанія, Англія... Зробити це у такому турнірі та в такій обстановці дуже цінно.

Потрібно насолоджуватися перемогою, але в понеділок уже треба приступати до роботи. Залишилось п'ять ігор у чемпіонаті, і ми хочемо продовжувати вигравати. У нас є Кубок Іспанії, ми пройшли кваліфікацію до Ліги Європи, і у вівторок ми думатимемо про те, що в нас залишилося", — наводить слова Пеллегріні Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Валенсія.