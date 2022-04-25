Испания

Керманич Барселони прокоментував поразку від Райо Вальєкано.

Напередодні каталонська Барселона на власному полі не змогла впоратися з Райо Вальєкано (0:1), за підсумком чого подарувала мадридському Реалу можливість достроково вирішити всі питання щодо дострокового чемпіонського титулу.

Барселона — Райо Вальєкано 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував невдачу власної команди.

"Ми заслуговували отримати набагато більше від цієї гри, але не мали належної індивідуальної якості, яку ми повинні були мати. Ми намагалися дістатися до чужих воріт, але м’яч не хотів до них потрапляти.

Відчуття дуже схожі на гру проти Кадіса. Це наша реальність.

Ми досі перебуваємо в складній ситуації. Усе ще перебуваємо в зоні Ліги чемпіонів, але самі собі ускладняємо життя.

Інколи трапляються ігри, які ускладнюються за своїм ходом. Ми не змогли забити перший гол та зайшли в гру не з тим імпульсом, який мали б мати. Це зустрічі, у яких, якщо тобі вдається забити першим, то далі все йде під твоїм контролем.

У листопаді ми були дев’ятими — це надзвичайна ситуація, але це наша реальність. Футбольні та економічні надзвичайні ситуації, проте ми повинні з ними боротися. Ми не боїмося грати, але все тільки ускладнюється. Зараз ми будемо відпочивати, після чого подумаємо про Мальорку. Попереду у нас п'ять фіналів.

Ми повинні зростати, працюючи над власними помилками. Їх не можна повторювати, але вони трапляються з нами знову. Це ганьба.

Ми всі були в захваті від гарної серії результатів і тих видатних ігор, які ми зіграли раніше. Ми були в захваті від здобутих титулів. Це реальність, але ми повинні мотивувати себе, щоб мати можливість грати в Лізі чемпіонів наступного року. Якщо ми хочемо почути її гімн, ми повинні з ентузіазмом підходити до наступних випробувань.

У нас багато чого поставлено на карту. Ми мали розмову з командою. Зійшлися на тому, що повинні вкласти всі сили в п’ять наступних ігор. У наступному році робимо крок уперед. Приємно, коли перемагаєш, але саме в скрутні моменти бачиш справжніх людей довкола себе", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Барселона зіграє домашній матч проти Мальорки.