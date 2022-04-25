Испания

Юний голкіпер, якого вже називають новим Касільясом, підпише контракт із "вершковими".

Молодий воротар Мальорки Ферран Куетглас незабаром підпише контракт із мадридським Реалом. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитись про літній перехід 16-річного голкіпера. Переговори велися з березня цього року – контракт із "вершковими" буде розрахований до літа 2024 року.

Також наголошується, що Реал уже давно стежив за футболістом і керівництво бачить у ньому нового Ікера Касільяса. Спочатку він виступатиме за Реал Кастіллю.

Нагадаємо, у першій команді Реала вже є молодий українець Андрій Лунін, який практично не отримує ігрової практики за спиною у Тібо Куртуа.