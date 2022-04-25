Юний голкіпер, якого вже називають новим Касільясом, підпише контракт із "вершковими".
Ферран Куетглас, marca.com
25 апреля 2022, 14:59
Молодий воротар Мальорки Ферран Куетглас незабаром підпише контракт із мадридським Реалом. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитись про літній перехід 16-річного голкіпера. Переговори велися з березня цього року – контракт із "вершковими" буде розрахований до літа 2024 року.
Також наголошується, що Реал уже давно стежив за футболістом і керівництво бачить у ньому нового Ікера Касільяса. Спочатку він виступатиме за Реал Кастіллю.
Нагадаємо, у першій команді Реала вже є молодий українець Андрій Лунін, який практично не отримує ігрової практики за спиною у Тібо Куртуа.