Испания

Досвідчений футболіст продовже виступати за клуб із Сан-Себастьяну.

Півзахісник Реал Сосьедаду Давід Сільва підписав новий контракт із клубом.

36-річний футболіст поставив підпис під новою угодою, що розрахована до літа 2023 року. Діючий контракт добігав свого кінця цього літа.

В поточному сезоні Сільва зіграв 29 матчів за басків, забивши один гол та віддавши чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Реал Сосьедад готовий продовжити контракт із Янузаєм.