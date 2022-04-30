Испания

Італійський тренер вписав своє ім'я в історію.

Підопічній Карла Анчелотті не залишили шансів Еспаньолу на своєму полі, та за чотири турі до кінця чемпіонату завоювали титул.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті став першим, хто виграв усі п'ять чемпіонатів у європейських топ-лігах.

Зазначимо, що італієць вигравав чемпіонат Італії з Міланом, чемпіонат Англії з Челсі, чемпіонат Німеччини з Баварією, чемпіонат Франції з Парі Сен-Жермен та чемпіонат Іспанії з Реалом.

Нагадаємо, що Анчелотті виходить у півфінали Ліги чемпіонів чотири десятирічча поспіль.