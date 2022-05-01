Испания

Форвард Реалу прокоментував здобуття чемпіонського титулу.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Еспаньйолом у домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги (4:0), яка в підсумку забезпечила йому дострокову перемогу в чемпіонських перегонах.

Реал — Еспаньйол 4:0 Відео голів та огляд матчу

Нападник "вершкових" Карім Бензема, який у звітній грі відзначився черговим забитим м’ячем у поточному сезоні, після святкування прокоментував здобував черговий трофей.

"Ще один трофей для найкращого клубу в історії футболу. Вітаємо команду з наполегливою роботою в цьому сезоні, а вболівальників дякую за підтримку.

Не зупиняємося, бо маємо ще й інші цілі в поточному сезоні. Hala Mardid!", — заявив французький виконавець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє гостьове дербі проти Атлетіко.