Форвард Реалу прокоментував здобуття чемпіонського титулу.
Карім Бензема, twitter.com/Benzema
01 мая 2022, 09:45
Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Еспаньйолом у домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги (4:0), яка в підсумку забезпечила йому дострокову перемогу в чемпіонських перегонах.
Реал — Еспаньйол 4:0 Відео голів та огляд матчу
Нападник "вершкових" Карім Бензема, який у звітній грі відзначився черговим забитим м’ячем у поточному сезоні, після святкування прокоментував здобував черговий трофей.
"Ще один трофей для найкращого клубу в історії футболу. Вітаємо команду з наполегливою роботою в цьому сезоні, а вболівальників дякую за підтримку.
Не зупиняємося, бо маємо ще й інші цілі в поточному сезоні. Hala Mardid!", — заявив французький виконавець.
У наступному турі мадридський Реал зіграє гостьове дербі проти Атлетіко.