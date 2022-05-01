Испания

Функціонер мадридського клубу прокоментував звитягу команди.

Переможний домашній матч 34-го туру іспанської Ла Ліги проти каталонського Еспаньйола (4:0) став у підсумку останнім для мадридського Реалу на його шляху до дострокового повернення чемпіонського титулу на внутрішній арені.

Реал — Еспаньйол 4:0 Відео голів та огляд матчу

Президент "вершкових" Флорентіно Перес, після урочистого святкування разом із командою, звернувся до вболівальників мадридців по всьому світу.

"Ми всі надзвичайно задоволені результатом. Це щасливий день для мадридських уболівальників у всьому світі.

Анчелотті багато разів казав мені, що відмінність між усіма командами, які він тренував та на яку мав змогу звернути увагу, полягає в тому, що гравці Реалу є мадридистами до останнього. Вони неначе як ті ж уболівальники Реала, і це особливий плюс для нас.

Атмосфера в клубі та довкола нього є феноменальною. Коли все йде добре, все, що вам потрібно зробити, це сприйняти це і бути дуже задоволеним від цього факту, як і всі ми сьогодні.

Анчелотті завжди досягає результатів із потужними командами, над якими йому довіряють керування. У нього це дуже добре виходить, він має значний досвід. У клубі зараз все налагоджено правильним чином: планування, навантаження на гравців, фізичні заняття, робота фізіотерапевтів. Відповідальність за все це колись взяв на себе Карло. Він — найкращий.

Карім Бензема видатним чином проводить поточний сезон, як і за рік до того, та позаторік. Ніхто не буде сумніватися, що наступним володарем Золотого м’яча має стати саме він. Але й це вже запізня реакція — він мав виграти його раніше. Усі це визнають, то ж залишилося це затвердити.

Ця Ліга є 35-ою в нашій історії. Отже, ми перемагаємо раз на три роки за весь час існування клубу. Я б не казав, що це якийсь показник стабільності. Я отримав у спадок чарівний клуб, і як тільки я прийшов сюди, його відзначили як найкращий клуб XX століття.

У ці роки я намагався підійти до цієї нагоди, але вже в новітньому сторіччі. Загу до цього викликав у мене тато. Я був членом клубу більше 60 років, точніше — 61, тому бачив, як він розвивається.

Зараз команда перемкнеться на гру проти Манчестер Сіті. Середа стане однією з чарівних ночей на Бернабеу. Усі розуміють, що команда має вийти та перемогти. Це буде вечірка, яку неможливо пропустити", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться 4 травня, о 22:00 за київським часом.