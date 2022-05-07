Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.

Барселона в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Іспанії вирушить у гості до Бетіса.

Бетіс — Барселона

Субота, 7 травня, 22.00. Стадіон Беніто Вільямарін, Севілья. Головний арбітр зустрічі – Антоніо Матеу Лаос.

Бетіс не залишає надій забратися до зони Ліги чемпіонів, але для цього треба наздогнати мадридський Атлетіко. Серія невдалих результатів "бетікос" в останніх трьох іграх чемпіонату навряд чи цьому сприятиме. Бетіс зіграв унічию з Хетафе та Реалом Сосьєдад, а також поступився Ельче на своєму полі, що виглядає величезною осічкою.

До того ж, команді Пеллегріні зовсім не варто забувати, що можна втратити і наявне п'яте місце турнірної таблиці, адже відрив від Реала Сосьєдад становить лише два бали. До того ж, Барселона – явно не той суперник, у матчі з яким розраховуєш на три бали. Хоча у першому колі Бетіс зміг обіграти грізного опонента.

Барселона, у свою чергу, втратила навіть примарні шанси обійти Реал, а тому зараз веде боротьбу за друге місце із Севільєю. У команди Хаві Ернандеса є два бали переваги перед "нервіонцями", але дві домашні поразки, від Кадіса та Райо Вальєкано, викликають багато питань до форми "синьо-гранатових".

Крім того, не варто забувати, що Барселона вилетіла з Ліги Європи, а тому чемпіонат Іспанії – єдиний турнір, у якому вона ще бере участь. Підопічні Хаві Ернандеса явно будуть хотіти показати яскраву гру, щоб порадувати своїх уболівальників.

Якщо не брати до уваги гру першого кола, то команди у чотирьох матчах до цього показали дуже результативний футбол, забивши 24 голи на двох – по шість за гру в середньому.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Камараса, Монтойя — Ваге, Роберто, Педрі, Дест, Гонсалес,

Під питанням: Белльєрин - Тер Штеген, Піке

Цікаві факти:

Барселона виграла 9 з останніх 11 матчів (Ла Ліга).

Барселона забила щонайменше 3 голи в останніх 4 виїзних матчах проти Бетіса у всіх турнірах.

Барселона виграла 7 з останніх 8 виїзних матчів проти Бетіса у всіх турнірах.

Бетіс не зміг забити в останніх 3 матчах (Ла Ліга).