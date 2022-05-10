Українського голкіпера шанувальники "матрацників" намагалися вивести із себе.
АНДРІЙ ЛУНІН, REAL MADRID
10 травня 2022, 11:49
Андрій Лунін дебютував за Реал у матчі Прімери проти Атлетіко. Колектив Карло Анчелотті достроково виборов чемпіонський титул, тому італійський фахівець дав шанс резервістам. Тож у стартовому складі вийшов Лунін.
Уболівальники Атлетіко намагалися спровокувати Луніна, а один із фанатів через мегафон кричав: "Ти тут граєш, а твоя країна плаче". При цьому це не мало масового характеру, а інші вболівальники намагалися засудити кривдника.
Зазначимо, що за підсумком матчу перемогу здобув Атлетіко, а єдиний гол був забитий із пенальті.