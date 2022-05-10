Испания

Українського голкіпера шанувальники "матрацників" намагалися вивести із себе.

Андрій Лунін дебютував за Реал у матчі Прімери проти Атлетіко. Колектив Карло Анчелотті достроково виборов чемпіонський титул, тому італійський фахівець дав шанс резервістам. Тож у стартовому складі вийшов Лунін.

Уболівальники Атлетіко намагалися спровокувати Луніна, а один із фанатів через мегафон кричав: "Ти тут граєш, а твоя країна плаче". При цьому це не мало масового характеру, а інші вболівальники намагалися засудити кривдника.

Cánticos a Lunin en el Wanda de absoluta vergüenza.



Según presentador EDD cantaban: "Tú aquí jugando y tu país llorando" pic.twitter.com/pZLRsiBHDM — RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 9, 2022

Зазначимо, що за підсумком матчу перемогу здобув Атлетіко, а єдиний гол був забитий із пенальті.