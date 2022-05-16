Испания

Аргентинський фахівець не має наміру залишати мадридський клуб.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне після матчу іспанської Ла Ліги проти Севільї (1:1) прокоментував своє найближче майбутнє.

"Тут немає про що говорити. Я разом із тренерським штабом залишаюся в Атлетіко. Нам потрібно багато чого виправити. Я самокритичний, тому розумію, що є проблеми.

Виправдання марні. Навіть в нестабільному сезоні ми всі беремо на себе відповідальність за те, що не змогли показати кращі результати, хоча й досягли головної мети, пробилися в Лігу чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватися та вірити в те, що робимо.

Колись були часи, що нам вдавалося наблизитися до Реала та Барселони, ми навіть виграли в них два чемпіонства. Але Севілья, Бетіс та Атлетік також близько підтягнулися до нас", - наводить слова Симеоне IntoTheCalderon.

Після 37 турів Атлетіко набрав 68 очок і перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Севілью на один бал.

Нагадаємо, Сімеоне працює з "матрацниками" з 2011 року. Під його керівництвом клуб взяв вісім трофеїв.