Украина

Румунський фахівець поділився своїми думками щодо переходу українця до АПЛ.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перехід українського захисника Евертона Віталія Міколенка, а також розповів про те, що лідер команди Віктор Циганков також хоче покинути клуб.

"Миколенко перейшов до Евертона. Це спасло клубний бюджет! Циганков теж хоче піти, у нього залишився ще рік контракту. Подивимося, що буде після цих матчів чи після чемпіонату світу, якщо команда пройде кваліфікацію.

Є ще кілька футболістів і я не проти їхнього продажу, тому що клуб повинен жити. За ними стояти інші гравці, готові зайняти їхнє місце", – наводить слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Цього сезону Циганков забив 11 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 25 матчах у всіх турнірах.

Взимку футболістом цікавилося Монако, але сам футболіст відмовився від орендної пропозиції "монегасків".

Раніше Ігор Суркіс сказав, що якщо будуть пропозиції щодо гравців Динамо, то клуб їх відпустить.