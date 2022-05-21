"Синьо-гранатові" приступили до чищення складу.
Хаві, getty images
21 травня 2022, 21:58
Барселона збирається розвантажити склад та зарплатну відомість у найближче літнє трансферне вікно.
Хаві вже повідомив Самуелю Умтіті, Рікі Пучу, Оскара Мінгесі та Мартіну Брайтвейту, що вони можуть шукати собі новий клуб.
"З деякими з них я вже говорив. Йдеться про Мінгесу, Пуча, Умтіті та Брайтвейта. Також це стосується декількох інших гравців. В таких ситуаціях треба бути чесним та відкритим зі своїми підопічними", — наводить слова Хаві Sport.es.
Напагадаємо, що представники Дембеле та Барселони зустрінуться для обговорення нового контракту.