Испания

"Синьо-гранатові" приступили до чищення складу.

Барселона збирається розвантажити склад та зарплатну відомість у найближче літнє трансферне вікно.

Хаві вже повідомив Самуелю Умтіті, Рікі Пучу, Оскара Мінгесі та Мартіну Брайтвейту, що вони можуть шукати собі новий клуб.

"З деякими з них я вже говорив. Йдеться про Мінгесу, Пуча, Умтіті та Брайтвейта. Також це стосується декількох інших гравців. В таких ситуаціях треба бути чесним та відкритим зі своїми підопічними", — наводить слова Хаві Sport.es.

Напагадаємо, що представники Дембеле та Барселони зустрінуться для обговорення нового контракту.