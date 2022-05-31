Испания

Сторони уклали контракт на два роки.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Дієго Мартінес.

Угода з 41-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року.

Раніше Мартінес працював у Гранаді, яку вивів спочатку до Ла Ліги, а потім до Ліги Європи, де його підопічні дійшли до чвертьфіналу, поступившись Манчестер Юнайтед.

За підсумками минулого сезону Еспаньйол посів 14 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 42 очки після 38 турів.