Испания

Іспанський клуб скористається пунктом у контракті колумбійця.

Нападник Райо Вальєкано Радамель Фалькао продовжить виступати за іспанський клуб наступного сезону.

"Фалькао продовжить грати за нашу команду наступного сезону. У його контракті була опція продовження угоди на один рік і ми їй скористалися. Офіційне оголошення буде за кілька днів", — наводить слова спортивного директора клубу Давіда Кобеньо EFE.

Минулого сезону 36-річний колумбієць провів 22 матчі, в яких забив шість голів.

За підсумками минулого сезону Райо Вальєкано набрав 42 очки після 38 ігор та фінішував на 13 місці у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.