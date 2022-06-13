Клуби вже ведуть переговори щодо трансферу 31-річного голландця.
Люк де Йонг, Getty Images
13 червня 2022, 14:32
Нападник Севільї Люк де Йонг може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо із посиланням на свого колегу Хосе Мануеля Гарсію.
За інформацією джерела, у послугах 31-річного голландця зацікавлена месіканська Толука, яка вже веде переговори із керівництвом іспанської команди.
Також Толука зацікавлена у послугах Едінсона Кавані, але уругваєць має намір продовжити виступи в Європі.
Минулий сезон де Йонг провів у складі Барселони на правах оренди. На його рахунку 29 матчів, у яких він забив сім голів та віддав одну результативну передачу.
За підсумками минулої кампанії Толука фінішувала на 15 місці в турнірній таблиці чемпіонату Мексики.
Раніше повідомлялося, що Кавані веде переговори з чотирма іспанськими клубами.