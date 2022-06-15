Испания

Для хавбека "вершкових" це десята нагорода в кар'єрі.

Півзахисник мадридського Реалу та збірної Хорватії Лука Модрич став гравцем року на своїй батьківщині. Про це повідомляє Goal.com.

Для 36-річного хорвата це шоста нагорода Trofej Nogometaš поспіль та десята у кар'єрі.

У боротьбі за нагороду Модрич випередив півзахисника Інтера Івана Перішича та нападника Хайдука Марко Ліваю, який став найкращим гравцем минулого чемпіонату Хорватії.

Минулого сезону Модрич став чемпіоном іспанської Ла Ліги, виграв Лігу чемпіонів і взяв Суперкубок Іспанії.

Також зазначимо, що найкращим воротарем року було визнано Домініка Ліваковича, який виступає за загребське Динамо.

Раніше повідомлялося, що Модріч продовжив контракт із Реалом.