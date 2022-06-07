Перед грою проти Франції йому подарували спеціальну футболку, присвячену його досягненню.
Лука Модрич, Getty Images
07 червня 2022, 08:19
Учора збірна Хорватії на своєму полі поділила очки з національною командою Франції (1:1).
У цьому поєдинку взяв участь півзахисник Лука Модрич, для якого це був 150 матч у складі збірної Хорватії. Це рекордний показник.
Зазначимо, що на другому місці по матчах за збірну Хорватії розташувався колишній гравець донецького Шахтаря Даріо Срна, на рахунку якого 134 гри у футболці національної збірної.
Перед стартовим свистком 36-річному хорвату вручили спеціальну футболку, присвячену його досягненню.
Нагадаємо, Модрич виступає за збірну Хорватії з 2006 року. Його найкращим досягненням стало друге місце на ЧС-2018.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Франція.