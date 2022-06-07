Лига наций

Перед грою проти Франції йому подарували спеціальну футболку, присвячену його досягненню.

Учора збірна Хорватії на своєму полі поділила очки з національною командою Франції (1:1).

У цьому поєдинку взяв участь півзахисник Лука Модрич, для якого це був 150 матч у складі збірної Хорватії. Це рекордний показник.

Зазначимо, що на другому місці по матчах за збірну Хорватії розташувався колишній гравець донецького Шахтаря Даріо Срна, на рахунку якого 134 гри у футболці національної збірної.

Перед стартовим свистком 36-річному хорвату вручили спеціальну футболку, присвячену його досягненню.

Нагадаємо, Модрич виступає за збірну Хорватії з 2006 року. Його найкращим досягненням стало друге місце на ЧС-2018.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Франція.