Лига наций

36-річний хорват дебютував за національну команду 1 березня 2006 року.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував нічийний результат у матчі Ліги націй проти національної команди Франції (1:1), який став для нього 150 у складі "клітчастих".

"Феноменальні почуття. Дуже радий і гордий, що зіграв 150 матч за збірну. На щастя, ми не програли і можемо задоволені своїм виступом. Ми були винагороджені голом наприкінці, але нам потрібно продовжувати так само в надії набрати ще кілька очок", — наводить слова Модрича офіційний сайт УЄФА.

36-річний хорват дебютував за національну команду 1 березня 2006 року. На його рахунку 21 гол та 24 результативних передач у 150 матчах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Франція.