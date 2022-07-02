Испания

Футболіст розповів, що йому не вистачає екс-капітана команди.

Півзахисник та один з лідерів Реала Лука Модріч визнає, що особисто йому не вистачає колишнього капітана Мадриа Серхіо Рамоса.

"Усі відходи гравців, з якими ви ділите роки в дуже успішних проєтах, болючі. "З першого дня, коли я прибув, він був поруч зі мною.

Рамос допоміг мені адаптуватися до Реала, він підбадьорював мене, вірив у мій потенціал. Ми стали великими друзями, наші сім'ї збирались разом, ми проводили разом літо.

Ми як і раніше спілкуємося один з одним щодня, принаймні через повідомлення. Я все ще сумую за Рамосом, але так йдуть справи у футболі", — зізнався Модріч в інтерв'ю Sportske.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос після закінчення сезону-2019/20 перейшов до французького ПСЖ.