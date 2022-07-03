Жоан Лапорта оптимістично налаштований щодо контракту з Усманом Дембеле.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 09:41
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію з контрактом нападаючого Усмана Дембеле.
"Усман — гравець, якого ми цінуємо. Він провів останній відрізок сезону, граючи на дуже високому рівні, і тренер задоволений ним.
Питання контракту пов'язане виключно фінансовим планом. Ми вже показали йому, яким ми бачимо його контракт, але він поки що не відповів згодою чи відмовою. Ми спокійні – є спілкування. Якщо він ухвалить умови, які ми йому пропонуємо, він продовжить виступати в Барселоні", — наводить слова Лапорти L'Esportiu de Catalunya.
За інформацією ЗМІ, "блаугранас" пропонують французу контракт на два роки, але із зменшенням зарплати на 40%.
Минулого сезону Дембеле провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав 13 асистів.
Раніше повідомлялося, що Дембеле обирає між Барселоною та Челсі.