Испания

Жоан Лапорта оптимістично налаштований щодо контракту з Усманом Дембеле.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію з контрактом нападаючого Усмана Дембеле.

"Усман — гравець, якого ми цінуємо. Він провів останній відрізок сезону, граючи на дуже високому рівні, і тренер задоволений ним.

Питання контракту пов'язане виключно фінансовим планом. Ми вже показали йому, яким ми бачимо його контракт, але він поки що не відповів згодою чи відмовою. Ми спокійні – є спілкування. Якщо він ухвалить умови, які ми йому пропонуємо, він продовжить виступати в Барселоні", — наводить слова Лапорти L'Esportiu de Catalunya.

За інформацією ЗМІ, "блаугранас" пропонують французу контракт на два роки, але із зменшенням зарплати на 40%.

Минулого сезону Дембеле провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав 13 асистів.

Раніше повідомлялося, що Дембеле обирає між Барселоною та Челсі.