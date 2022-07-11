Испания

Бразильсьский захисник висловився щодо свого відходу.

Колишній захисник Барселони Даніель Алвес розкритикував роботу Барселони за межами футбольного поля.

"Я не покидаю команду засмученим. Пішов щасливим, бо повернувся до Барселони. Я мріяв про це п'ять років. Мені не сподобалося лише те, як пройшов мій відхід. З того часу, як я приїхав, дуже чітко дав зрозуміти, що я більше не 20-річний хлопчик, щоб все робилося без приховування. Цим клуб грішив останніми роками.

Барселоні байдужі люди, які творили історію клубу. Як уболівальник Барселони я хотів би, щоб клуб чинив інакше. Я не говорю про себе, бо моя ситуація мала інший сценарій. Безмежно вдячний Хаві та президентові за те, що вони повернули мене, але Барселоні потрібно покращити роботу поза футбольним полем", – наводить слова Алвеса The Guardian.

Нагадаємо, що раніше Френкі де Йонг, якого клуб не проти продати, повернувся до роботи з Барселоною на тлі чуток щодо трансферу до Манчестер Юнайтед