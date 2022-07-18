Іспанський фахівець сподівається очолити "вершкових" у майбутньому.
Рауль, Getty Images
18 липня 2022, 18:59
Головний тренер молодіжної команди мадридського Реала Рауль відповів відмовою на пропозицію очолити Еспаньйол. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 45-річному іспанському фахівцю сподобався запропонований проект клубу, але він має намір продовжувати працювати з молоддю "вершкових".
Також наголошується, що у майбутньому Рауль сподівається очолити головну команду з Мадриду.
Для Рауля майбутній сезон буде четвертим на чолі Кастільї. Минулого сезону вона фінішувала на 10 місці у своїй групі третього дивізіону Іспанії.