Іспанія

Іспанський фахівець сподівається очолити "вершкових" у майбутньому.

Головний тренер молодіжної команди мадридського Реала Рауль відповів відмовою на пропозицію очолити Еспаньйол. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 45-річному іспанському фахівцю сподобався запропонований проект клубу, але він має намір продовжувати працювати з молоддю "вершкових".

Також наголошується, що у майбутньому Рауль сподівається очолити головну команду з Мадриду.

Для Рауля майбутній сезон буде четвертим на чолі Кастільї. Минулого сезону вона фінішувала на 10 місці у своїй групі третього дивізіону Іспанії.