Испания

Попереду 34-річного француза лише Кріштіану Роналду.

Учора мадридський Реал розгромив Леванте (6:0) у 36 турі іспанської Ла Ліги. У цій зустрічі результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Карім Бензема.

За інформацією журналіста Педро Мартіна, це був 323 гол 34-річного француза у складі мадридського клубу.

Завдяки цьому Бензема зрівнявся з Раулем по забитих м'ячах у складі вершкових. Для цього Каріму знадобилося 603 матчі, а Раулю – 741. Лідирує у цьому списку Кріштіану Роналду, який забив 450 голів.

У нинішньому сезоні Бензема провів за 44 матчі у всіх турнірах, у яких записав у свій актив 44 голи та зробив 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін проведе другий матч за Реал у поточному сезоні в Ла Лізі проти Кадіса.